رأت والدها في التلفاز.. شاهد ردة فعل ابنة رائد الفضاء السعودي

ضجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في السعودية بمقطع فيديو، يظهر ردة فعل ابنة رائد الفضاء السعودي علي القرني، عندما شاهدت والدها على شاشة التلفاز.

وأثار مقطع الفيديو الذي أظهر ابنة رائد الفضاء السعودي وهي "تضحك" حال مشاهدتها لوالدها قبل الانطلاق إلى الفضاء، إعجاب رواد منصات التواصل، مبينين أن مشاعر فخر واعتزاز لدى السعوديين بالانطلاق إلى الفضاء داعين الله بعودة رائدي الفضاء السعوديين إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

مادة اعلانية

وكان الرائدان السعوديان ريانة برناوي و علي القرني قد دخلا أمس الاثنين إلى محطة الفضاء ISS في مشهد تاريخي بعد التحام مركبة "دراغون" بمحطة الفضاء الدولية بنجاح.

يُشار إلى أن رائدي الفضاء السعوديين انطلقا على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

وتأتي هذه الرحلة ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء.