هكذا تأهبت "صحة السعودية" في جدة لخدمة ضيوف الرحمن

باشرت وزارة الصحة السعودية في جدة أعمالها بكامل طاقتها البشرية والفنية والتجهيزات الطبية، لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1444هجرية.

وذكرت صحة جدة لـ"العربية.نت"، أنها أنهت كافة الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعوية للحجاج لحظة دخولهم السعودية عبر منفذي مطار الملك عبد العزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي، إلى جانب جاهزية كافة مرافقها الصحية لموسم حج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث أتمت إعداد كوادرها البشرية ليبلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام أكثر من 1300 موظف من الكوادر الطبية والفنية وإداريين في كل من مركز المراقبة الوبائية بمطار الملك عبدالعزيز، ومركز المراقبة الوبائية بميناء جدة الإسلامي، والوحدة الوقائية بجدة.

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وتأتي هذه الاستعدادات و التجهيزات وفق الخطة الصحية المتكاملة التي أعدتها الوزارة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة أن هذه الخدمة واجباً مقدساً تسخر له كل الإمكانات، وتُبذل من أجله كل الجهود والطاقات، وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خلال برامج علاجية ووقائية وإسعافية وتوعوية عن طريق كوادر طبية مؤهلة ومدربة، لتقديم هذه الخدمات ومنشآت ومرافق صحية مجهزة تجهيزًا عاليًا،

إلى ذلك، كشفت صحة جدة بدعم مختلف المواقع بـ75 سيارة إسعاف بمدينة جدة والمحافظات التابعة لها، منها 18 فرقة جاهزة للتدخل السريع على مدار 24 ساعة و30 فرقة داعمة لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية، حيث تم تجهيز جميع الفرق الإسعافية بـ( طبيب، وتمريض، ومسعف).

وأشارت إلى أنه تم تأمين الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات للمراكز الموسمية في المطار والميناء، بالإضافة إلى المستشفيات العامة والتخصصية داخل محافظة جدة، و كذلك المستشفيات الطرفية، كما تم توفير الاحتياجات و اللوازم المخبرية بكميات كافية، إلى جانب تكثيف وسائل التوعية الصحية من خلال الشاشات واللوحات الإرشادية والملصقات والمطويات التوعوية.