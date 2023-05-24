فيديو يثير أحزان السعوديين لفتاة تدخل سيارة شقيقها المتوفى
استرجعت الذكريات وسط الدموع
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بمشاعر الألم والدموع، عبرت فتاة سعودية عن حزنها العميق بغد دخولها سيارة شقيقها المتوفى.
وشارك السعوديون الفتاة لحظات الحزن التي عاشتها، بعد أن وثق مقطع فيديو ردة فعلها حين أصبحت تقلب محتويات السيارة بعد مرور شهر ونصف على وفاته.
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وأبان الفيديو عثور الفتاة على نظارة شقيقها وسماعة الجوال، ودمية دبدوب صغير، وبكت الفتاة تأثراً بوفاة شقيقها، فيما توالت دعوات رواد التواصل الاجتماعي بالرحمة لشقيقها ولها بالصبر والسلوان.
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