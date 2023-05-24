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تنمية مواهب الأطفال
تعبيرية

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامج "استديو الفنون"

لتنمية القطاع الفني وإتاحة فرص التبادل الثقافي بين الفنانين الصغار والمجتمع

العربية.نت - مريم الجابر
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تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن أنشطتها المتتابعة وبرامجها لمكتبات الأطفال معرضا فنيا بعنوان: "معرض خيال الأطفال" وذلك خلال يومي السبت والأحد 27-28 مايو الجاري، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وأوضحت رئيس قسم البرامج الثقافية للأطفال في مكتبات الطفل، أفنان البوعياش، أن هذه المبادرة تشكل الانطلاقة الأولى لبرنامج "استديو الفن" الذي سيتيح لأصحاب المواهب الثقافية ومشاريع الأطفال الفنية المحلية والعالمية إقامة المعارض والبرامج والأنشطة الفنية المتنوعة خلال الأشهر القادمة، لتساهم هذه المبادرة في تنمية القطاع الفني، وإتاحة فرص التبادل الثقافي بين الفنانين الصغار والمجتمع المحلي والمشهد الثقافي العالمي.

استديو الفنون
استديو الفنون
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وينطلق هذا المعرض بالتعاون مع مرسم "نقطة لون" من المنطقة الشرقية للفنانة نوف البدران الحاصلة على المركز الرابع في مسابقة الرسم على مستوى المنطقة الشرقية تحت تصنيف الفنون التشكيلية، وهو متخصص في تعليم الأطفال تقنيات الرسم الاحترافي، كما تحرص على تبني وتعزيز المواهب الإبداعية، حيث تسعى مكتبات الطفل إلى دعم فرص تطوير الأطفال في كافة المجالات.

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ويهدف البرنامج إلى تشجيع الطفل على التعبير عن ذاته، وتمكين الفنانين الصغار وإشراكهم في الحراك الفني، وتسليط الضوء على مواهب الطفل الثقافية، وتنمية التفكير الإبداعي، وتكوين مجتمع فني يساهم في المشاركة المجتمعية والتواصل المعرفي والتبادل الثقافي.

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