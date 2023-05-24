بالثوب النجدي.. تفاصيل وصور مبهرة من حفل حناء رجوة آل سيف

"مترفة حُسن باذخة الدلال.. بهية الطلة وأيقونة جمال".. بكلمات الشعر والقصائد والغزل زفّت الأوساط السعودية العروس رجوة آل سيف بكثير من الفخر والاعتزاز إلى عريسها ولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله.

وشارك السعوديون تداول تفاصيل حفل "الحناء" الذي أقامته الملكة رانيا العبدالله في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.





من ليلة حناء رجوة آل سيف من ليلة حناء رجوة آل سيف من ليلة حناء رجوة آل سيف

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وحمل الحفل الطابع الأردني التراثي، وضج فيه صوت الزغاريد الشعبية، وارتدت عائلة العروسين سنابل القمح الذهبية المجففة، وامتلأت الحنة بالألوان والتصاميم المزركشة والمجدلة، والمشغولات اليدوية،

وزُفّت العروس رجوة بعد وصول الملكة وأفراد العائلة الملكية الأميرة إيمان والأميرة سلمى، على أنغام أهزوجة تراثية كتبت خصيصا وغنّتها الأردنية نداء شرارة، وارتدت العروس ثوبا أبيض زُيّن بتطريز ذهبي وتوشّحت بغطاء أبيض كذلك.



رجوة آل سيف في حفل الحناء رجوة خلال الحفل

وسم #رجوة

وحمل وسم#رجوة آل السيف ووسم #العرس_الملكي ووسم #الملكة_رانيا كلمات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب الزفاف الملكي، وتصدر حفل الحنة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن مدى إعجابهم بحفل الحنة والصور التي نشرتها الملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.





من ليلة حناء رجوة آل سيف من ليلة حناء رجوة آل سيف فستان حناء رجوة آل سيف

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد نشرت على صفحتها الرسمية على منصة إنستغرام مقطع فيديو، أظهر جوانب من حفل الحناء ولقطة مسح رجوة آل سيف لدموعها متأثرة بكلمة الملكة رانيا، التي رحبت فيها بين عائلتها وأهلها مخاطبة والدتها بأن رجوة "في عيوننا وعيون حسين".

"أراك فتحلو لدي الحياة"

في حين خطف فستانها الأنظار، حيث ارتدت ثوبا أبيض زُيّن بتطريز ذهبي، وتوشحت بغطاء أبيض، وتساءل كثيرون عمن صممه وتفاصيله ورمزيته.

وتعد هنيدة الصيرفي أحد أشهر المصممين العرب، التي وصلت للعالمية بعد تعيينها كأول سفيرة في السعودية لعلامة "شوبارد" الشهيرة.















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وأعربت هنيدة عن فخرها بأن تكون جزءا من هذا الحدث الملكي التاريخي المميز، مشيرة إلى أن الفستان يروي تتويج قصة الحب بين رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبدالله، يدمج بين الهوية السعودية والأردنية من ناحية الأزياء والثقافة، كما يعكس شخصية الآنسة رجوة اللطيفة والحيوية والجميلة.