وفاة طالبة وإصابة 24 في حادث حافلة نقل طالبات بالقصيم
الحادث وقع في مدينة بريدة مع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة
أعلنت جامعة القصيم وفاة طالبة وإصابة 24 أخريات في حـادث مروري لحافلة بالقصيم، والمخصصة لنقل طالبات مدينة بريدة، أثناء توجههن للجامعة الساعة السابعة صباحاً.
وأوضحت جامعة القصيم في بيان اليوم، أن الحادث وقع في مدينة بريدة مع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة. وفور وقوع الحـادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث، والذي نتج عنه ببالغ الأسى، وفاة إحدى الطالبات بعد تعرضها لإصابة شديدة، ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن لإصابات طفيفة إلى متوسطة، وقد خرجن كلهن ما عدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية.
وعبرت الجامعة عن حزنها، وتقدمت "بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات"، وتؤكد أنها تعمل مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث.
وتلقت غرفة القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً صباح اليوم عند الساعة 7:23 صباحاً، يفيد بوجود حـادث سير انقلاب حافلة مدرسية على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من الدائري الشمالي بمدينة بريدة، وعلى الفور تم توجيه 12 فرقة إسعافية بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، نتج عن الحـادث 11 إصابة، منها حالتان متوسطتا الخطورة، وتسع حالات خفيفة، وحالة وفاة واحدة بعد توقف القلب والتنفس، وتم فرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات القريبة.
-
برنامج حافل للسينما السعودية في مهرجان كانالخيمة السعودية تحولت إلى ملتقى السينمائيين وصناع السينما من كل أنحاءِ العالم ثقافة وفن
-
الحقيل: التمويلات العقارية في السعودية تجاوزت 194 مليار دولار حتى نهاية الربع الأولالحقيل: 148 ألف وظيفة جديدة للسعوديات في قطاعي العقارات والتشييد أسواق العربية 1230
-
السعودية وأميركا تطالبان بالتزام الطرفين في السودان بوقف الناروزارة الخارجية السعودية: المملكة وأميركا أبلغتا طرفي الصراع في السودان بوجود انتهاكات لوقف النار السودان