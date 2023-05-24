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جانب من حادث الحافلة

وفاة طالبة وإصابة 24 في حادث حافلة نقل طالبات بالقصيم

الحادث وقع في مدينة بريدة مع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة

العربية.نت - نادية الفواز
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أعلنت جامعة القصيم وفاة طالبة وإصابة 24 أخريات في حـادث مروري لحافلة بالقصيم، والمخصصة لنقل طالبات مدينة بريدة، أثناء توجههن للجامعة الساعة السابعة صباحاً.

وأوضحت جامعة القصيم في بيان اليوم، أن الحادث وقع في مدينة بريدة مع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة. وفور وقوع الحـادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث، والذي نتج عنه ببالغ الأسى، وفاة إحدى الطالبات بعد تعرضها لإصابة شديدة، ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن لإصابات طفيفة إلى متوسطة، وقد خرجن كلهن ما عدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية.

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وعبرت الجامعة عن حزنها، وتقدمت "بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات"، وتؤكد أنها تعمل مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث.

وتلقت غرفة القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً صباح اليوم عند الساعة 7:23 صباحاً، يفيد بوجود حـادث سير انقلاب حافلة مدرسية على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من الدائري الشمالي بمدينة بريدة، وعلى الفور تم توجيه 12 فرقة إسعافية بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، نتج عن الحـادث 11 إصابة، ‏منها ‏حالتان متوسطتا الخطورة، وتسع حالات خفيفة، وحالة وفاة واحدة بعد توقف القلب والتنفس، وتم فرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات القريبة.

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