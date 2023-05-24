الحجاج في المسجد النبوي.. وجوه باسمة وقلوب مطمئنة

بفرحة عامرة وقلوب مطمئنة، وصل حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم النبوي الشريف، وتعد الابتسامة هي السمة المشتركة بين حجاج بيت الله الحرام، الذين بدأوا بالتوافد إلى المسجد النبوي، حيث وصلت أولى طلائع ضیوف الرحمن لأداء مناسك الحج ھذا العام إلى المسجد النبوي والتشرف بالصلاة والسلام على رسول الله، (صلى الله عليه وسلم).

وقد جهزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة خدماتها لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) من حين وصولھم للمسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.

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كما حرصت الوكالة على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه، وتعمل الوكالة على تكثیف جھودھا وبتنسیق مباشر مع جمیع إدارات الوكالة لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن حرصاً منھا على تقدیم خدمات متمیزة تسهل على ضيوف الرحمن زيارتهم وتثري تجربتهم خلال هذه الرحلة الإيمانية.

كما خصصت وكالة شؤون المسجد النبوي لأعمال التطهير والتعقيم فرق ميدانية في جميع جنبات المسجد النبوي ومرافقه، وتتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع المواد المطهرة الصديقة للبيئة.

وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تسخیر كافة التقنیات والتطبیقات الذكية الحدیثة لخدمة القاصدين والارتقاء بمنظومة الخدمات والأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي، ليؤدوا عباداتھم ونسكھم بكل یسر وسهولة وطمأنينة.

ووسط منظومة خدمات متكاملة تسعى وكالة شؤون المسجد النبوي في تقدیم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.