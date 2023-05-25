تفاصيل وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقاً في ولاية كانساس الأميركية

ضجت الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاة المبتعثة السعودية أثير آل خلبان غرقاً في ولاية كانساس الأميركية، وذلك بعد سقوطها من جرف ري في حديقة غلاسير الوطنية.

وكان مسؤولو الحديقة الجليدية قد قالوا إن امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً سقطت من جرف صخري مما أدى إلى وفاتها.

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من جهته نشر عبد الله خلبان ابن عم أثير نعي على حسابه الرسمي في "تويتر" فقال: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها".

وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال عبد الله: "الأسرة فُجعت بوفاة ابنه عمي أثير بعد أن سقطت في نهر في أميركا، فالخبر كان مؤلماً على الأسرة التي طالما انتظرت عودة أثير من أميركا ومعها شهادة الدكتوراه في اللغة الإنكليزية، ولكن إرادة الله سبقت".

وأشار إلى أن أثير لم تعد إلى أسرتها في المملكة منذ أكثر من عام بسبب الدراسة، وأنها ذهبت للابتعاث برفقة شقيقها، مضيفاً انها توفيتا بعد أن سقطت في النهر خلال رحلة مع صديقاتها.

وختم حديثه قائلاً إن "الخطب جلل وكلنا ألم لوفاتها والحمد لله صابرين ومحتسبين، وننتظر نتائج التحقيقات لمعرفة ملابسات وفاتها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جامعة جازان

من جهتها، أعلنت جامعة جازان وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها.

ونشر حساب المتحدث الرسمي لجامعة جازان عبر تويتر، عزاء رئيس الجامعة حيث كتب: "يتقدم رئيس جامعة جازان مرعي القحطاني ومنسوبو الجامعة بخالص عزائهم وصادق مواساتهم لأسرة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان".