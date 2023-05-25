شاهد.. بحيرة الركنة تجمع بين الكثبان الرملية وتجمعات المياه

رسمت بحيرة الركنة في المملكة العربية السعودية، معالم جمال التلاقي ما بين الكثبان الرملية وتجمعات المياه التي سلبت ألباب العابرين بجمالها ورفعتها.

فقد استطاع المصور عبد الله البرغش أن يبرز جماليات المنطقة الواقعة غرب محافظة ‎الرس جنوب منطقة القصيم، من خلال التصوير الجوي، في لوحة فنية ‎تظهر نفود العريق بجانبها وجبل خثارق.











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وفي حديثه لـ"العربية.نت" أوضح أن بحيرة الركنة تضم بحرا ذا أمواج هادرة ووجهة سياحية بعيدة عن الأنظار في جنوب غربي القصيم.

كما تبعد 40 كيلومترا عن ضليع رشيد وتحيط بها جبال شاهقة، ونفود رائقة، وسهول ممتدة، جمعت مختلف التضاريس في مكان واحد، وتأتي مياهها من جبال أبان الأحمر، وشوفان والقوقي.

تجمع الماء والسهل والجبل

وتابع قائلاً "حاولتُ من خلال التصوير الجوي رصد جمال الطبيعة التي رسمت تجمع الماء والسهل والجبل، وصورة فنية رائعة في هذه البحيرة".

من جهته تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة).

شاهد #فيديو تصوير جوي عن بحيرة الركنة الشهير عرب محافظة #الرس جميلة واجواء بجانب الماء والرمال والجبال انصح بزيارتها القريب منها



١٤ مايو ٢٠٢٣م



عدسة عبدالله البرغش

الجنوبي٢٠٠٠ pic.twitter.com/x01tq0wrWf — عبدالله البرغش (الجنوبي 2000) (@algnobe2000) May 18, 2023

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية).