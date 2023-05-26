مجلس النيابة العامة السعودي يقر إنشاء "نيابات السياحة" في المطارات
أقر مجلس النيابة العامة السعودي برئاسة النائب العام سعود المعجب، إنشاء "نيابة السياحة" في المقر الرئيس للنيابة العامة، والنيابات التابعة لها في المطارات الدولية والإقليمية في السعودية بمسمى "نيابات السياحة".
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد أعداد السياح والزوار للسعودية، ورغبة من النيابة العامة في إنهاء إجراءات قضاياهم في المنافذ الجوية خلال وقت قصير وفق النظام ومبادئ العدالة الناجزة، بما يتوافق مع مستهدفات السياحة، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، ولديها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتع السائحين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم.
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