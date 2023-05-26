معهم خلطة عجيبة من الممنوعات.. شاهد شرطة الرياض تفاجئ مروجين

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 سعوديين امتهنوا ترويج المخدرات وحازوا خلطة عجيبة من الممنوعات.

ونشرت مديرية الأمن العام مقطعاً مصوراً لعملية المداهمة حيث أظهرت الصور اعتقال الأشخاص الأربعة، والعثور على أوراق نقدية إضافة لمجموعة منوعة من المخدرات والأسلحة.

🚓 فيديو لمداهمة حيّة قامت بها شرطة #الرياض نتج عنها القبض على 4 مروجين بحوزتهم 92 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و800 غرام من الحشيش و5 آلاف قرص كبتاغون و8 أسلحة نارية و988 ألف ريال#السعودية pic.twitter.com/ge3HA0glAc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 25, 2023

مادة اعلانية

حشيش وكبتاغون

ووجدت القوات الأمنية نحو 92 ألف قرص مخدر، و800 غرام من مادة الحشيش المخدر، وقرابة 5 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاغون).

بالإضافة إلى 8 أسلحة نارية و200 ذخيرة حية، ومبلغ مالي قدره 988 ألف ريال.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لترويجهم مواد مخدرة .



⁧#الحرب_على_المخدرات⁩

⁧#بالمرصاد pic.twitter.com/c62AzxkNwH — الأمن العام (@security_gov) May 25, 2023

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

إضافة لرقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.