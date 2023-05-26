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معهم خلطة عجيبة من الممنوعات.. شاهد شرطة الرياض تفاجئ مروجين

دبي - العربية.نت
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 سعوديين امتهنوا ترويج المخدرات وحازوا خلطة عجيبة من الممنوعات.

ونشرت مديرية الأمن العام مقطعاً مصوراً لعملية المداهمة حيث أظهرت الصور اعتقال الأشخاص الأربعة، والعثور على أوراق نقدية إضافة لمجموعة منوعة من المخدرات والأسلحة.

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حشيش وكبتاغون

ووجدت القوات الأمنية نحو 92 ألف قرص مخدر، و800 غرام من مادة الحشيش المخدر، وقرابة 5 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاغون).

بالإضافة إلى 8 أسلحة نارية و200 ذخيرة حية، ومبلغ مالي قدره 988 ألف ريال.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

إضافة لرقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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