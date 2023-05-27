شجاعته قلبت التواصل.. سعودي ينقذ أباً وأطفاله من الغرق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالموقف البطولي لشاب أنقد أباً وأطفاله الثلاثة من الغرق في أحد المواقع بمدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية.

وانتشر على مواقع التواصل وسم #شكرا_سالم_الشمري، بعدما عرّض الشاب سالم الشمري حياته للخطر حيث ألقى بنفسه في حفرة عميقة لإنقاذ الأب وأبنائه.

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فقد بدأت القصة عندما سقط الأب وأطفاله في حفرة داخل بحر محافظة الجبيل، حيث باءت كل محاولاته لإنقاذ نفسه وأطفاله بالفشل، فطلب المساعدة التي لباها الشمري دون تأخير.

وفي حديث سالم لـ"العربية.نت" قال إن القصة كانت بمحض الصدفة خلال تواجده مع أسرته على شاطئ البحر في بجوار أسرة الأب وأطفاله.

سقطوا في حفرة داخل البحر

وأوضح أن رب الأسرة وأطفاله بدأوا السباحة، ولم يبتعدوا كثيراً عن الموقع، وما هي إلا لحظات حتى سقطوا في حفرة داخل البحر، حيث ظل أحد الأطفال يصرخ ويطلب المساعدة، وتابع قائلاً "لم أتردد وانطلقت فوراً لداخل البحر، وتمكنت من الإمساك بالأب وسحبه وأطفاله الذين كانوا متمسكين به".

وأضاف "تمكنتُ من الوصول إلى طرف الحفرة بعد جهد وتعب، ووقفت عليها وأحد الأطفال لا يزال متمسكًا بي، وهذا ما جعلني أستطيع السباحة، وقمت بسحبهم بكل ما بقي لدى من قوة".

وأشار إلى أنه تمكن من إنقاذهم واحداً تلو الآخر حتى خرج الجميع من الحفرة، ولاحقاً قام أحد الأشخاص المتواجدين في الموقع بإبلاغ سلاح الحدود، والهلال الأحمر وتولت الجهات المعنية متابعة عملية الإنقاذ.

وختم حديثه "تلقيت كلمات الشكر والتقدير من أسرة الغريق وتم تكريمي من قبل المواطن الذي أنقذته وهو صايل العتيبي والذي أقام حفلا لتكريمي بمناسبة نجاته هو وأولاده".