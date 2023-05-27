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فريق فني سعودي في دمشق(واس)
فريق فني سعودي في دمشق (واس)

لفتح السفارة في دمشق.. فريق فني سعودي يصل سوريا

دبي- العربية.نت
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بعد التوافق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفتح السفارات، وصل فريق فني سعودي إلى دمشق، لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة في العاصمة السورية.

والتقى الفريق السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، بمقر وزارة الخارجية في دمشق .

فريق فني سعودي في دمشق(واس)
فريق فني سعودي في دمشق(واس)
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فيما أعرب سوسان عن ترحيب بلاده واستعدادها وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

عودة للجامعة العربية

أتت تلك الزيارة بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في التاسع من مايو الجاري استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.

من (واس)
من (واس)

وكانت دمشق استعادت عضويتها في الجامعة العربية باجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة يوم السابع من مايو 2023، بعد غياب ما يقارب 12 سنة.

سبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري منتصف أبريل الماضي في مدينة جدة، جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة السورية وعودة دمشق إلى الحضن العربي، وشروط تلك العودة.

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