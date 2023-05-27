طالب يسأل ماذا يأكل رائدا الفضاء السعوديان.. وريانة تجيب

أجرى رائدا الفضاء السعوديان في بثٍ مباشر، تجارب علمية توعوية مع طلاب المدارس في المملكة، كما أجابا عن عدد من الأسئلة التي وجهها لهما الصغار.
وفي مقطع نشرته الهيئة السعودية للفضاء على تويتر، اليوم السبت، سأل أحد طلاب السادس الابتدائي، "ماذا يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟".
كيف يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 27, 2023
رائدة الفضاء @Astro_Rayyanah تجيب من خلال البث المباشر لطلاب المدارس.#نحو_الفضاء pic.twitter.com/twCAQpDIWE
فما كان من رائدة الفضاء ريانة برناوي، إلا أن أجابته قائلة "إنهم يجلبون طعاماً مجمداً معهم من الأرض، ثم يضعون عليه الماء فيصبح جاهزاً للأكل بعد خمس أو عشر دقائق".
كما عرضت عليه بعض النماذج، وأضافت أن لديهم العديد من أنواع الأكل.
تجارب علمية
وبدأت اليوم أولى التجارب العلمية حول الفضاء، التي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من السعودية، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء ريانة البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.
يجري روادنا السعوديين في بثٍ مباشر، تجارب علمية توعوية مع طلاب المدارس في المملكة بدءً من يوم غد.— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 26, 2023
#نحو_الفضاء pic.twitter.com/cwWgfMsE35
وسينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية اليوم، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة غداً الأحد، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها الاثنين.
يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية تمتلك برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها، (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.
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