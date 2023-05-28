شاهد.. القهوة السعودية والتمر الصقعي مع علي وريانة في الفضاء
رائد الفضاء السعودي علي القرني: أحضرنا أنا وريانة القهوة السعودية ونتناولهما بشكل يومي
حمل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، القهوة السعودية والتمر من أرض السعودية إلى محطة الفضاء الدولية، خلال رحلتهم البحثية إلى الفضاء.
ومن خلال الاتصال المباشر، قال رائد الفضاء السعودي علي القرني: "أحضرنا أنا وريانة القهوة السعودية كأول مرة في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى الماء، وهذا بالنسبة للسوائل".
وأضاف: "بالنسبة للأكل لدينا نوعان: الأول أكل مجفف يحتاج فقط إضافة الماء، أما النوع الآخر فهو أكل شبه جاهز، ويحتاج إلى إعادة تسخين عن طريق السخانات الموجودة"، لافتاً إلى أنهما يتناولان القهوة والتمر بشكل يومي.
القهوة السعودية والتمر الصقعي.. مع #علي_القرني و #ريانة_برناوي في الفضاء#نحو_الفضاء #السعودية pic.twitter.com/mkqwWyLMj4— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 28, 2023
يشار إلى أن القهوة ترتبط بالإرث الثقافي للسعودية عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، كما أصبحت عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف.
كما يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية تمتلك برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها (ARISS)، يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.
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