بعد الجدل الواسع.. تعليم القصيم يحقق في عرض مسرحي طلابي

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بمتابعة التحقيق فيما أثير في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد العروض المسرحية الطلابية.

وأوضحت الإدارة، أن المدير العام للتعليم بالقصيم وجه بالتحقيق في محتوى العرض المسرحي "أفق" واستكمال ما يلزم نظاماً، وتشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفائية التي تقام على مستوى الإدارة والمدارس.

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وبينت أن اللجنة ستباشر إعداد ومراجعة المحتوى بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية.

وأكدت المصادر أن العرض المسرحي جاء ضمن فعالية تكريم الطالبات المتفوقات لإحدى الروضات في مدينة بريدة، وأن الفعالية أقيمت الأسبوع الماضي في إحدى قاعات مبنى تعليم القصيم، والقائمين على المسرحية تم الرفع بهم للتحقيق ومحاسبتهم وفق الأنظمة.

وكان مقطع فيديو جرى تداوله من العرض المسرحي أظهر عدداً من الطالبات يصطففن أمام طالب يتحرك بكرة ضوئية؛ ومن ثم يخلعن العباءة ويلقينها على الأرض؛ وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول المغزى من العرض والرسالة التي يقدمها.