بين الفضاء والأرض.. السعوديون يجرون تجربة "الطائرة الورقية"

يشارك طلاب المدارس في السعودية مع رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي‬⁩ و⁧‫علي القرني في التجربة التفاعلية وكيف تحلق الطائرة مع غياب الجاذبية.

ومن خلال الاتصال المباشر، قدم رائدا الفضاء شروحات عن التجربة، وقاما بالرد على استفسارات الطلبة والطالبات.

كم تبلغ الجاذبية في محطة الفضاء الدولية؟ رائدة الفضاء @Astro_Rayyanah تكشف عن الإجابة#نحو_الفضاء pic.twitter.com/xrJt333uhU — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 28, 2023

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وذكرت رائدة الفضاء السعودي ريانة برناوي خلال الاتصال المباشر "سيكون معنا ثلاثة أنواع من الطائرات الورقية، وسنلاحظ الفرق كيف تحلق وكيف تصبح هوائية".

فيما يشارك طلاب وطالبات المدارس لمدة 3 أيام في التجارب العلمية حول الفضاء، بحضور عدد من أولياء الأمور والتي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وينفّذ الطلاب 3 تجارب علمية خلال الثلاثة أيام، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية اليوم، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها يوم الاثنين.

وجرت التجارب الثلاث داخل المعامل الصفية ومدارس مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط، لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيتاح للطلاب والطالبات مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

وتمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها (ARISS)، يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة بإجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.