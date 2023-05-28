مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بفوز 4 أفلام في "كان السينمائي"

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فوز أربعة من الأفلام الحاصلة على دعم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي من خلال صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر بجوائز "نظرة ما" المرموقة في مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته 74.

وفاز فيلم "عصابات" للمخرج كمال الأزرق، على جائزة لجنة التحكيم. وتدور قصة الفيلم حول فريق مكون من أب وابنه يعملان لصالح المافيا المحلية في الدار البيضاء، يواجهان ليلة طويلة عندما يحدث خطأ في عملية الاختطاف. يذكر أن المخرج المغربي خريج مدرسة السينما الشهيرة "لا فيميس" في باريس.

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وفاز الفيلم الوثائقي "كذب أبيض"، للمخرجة أسماء المدير بجائزة أفضل إخراج، وتدور أحداث الفيلم حول قصة اكتشاف العلاقة والرابط بين أحداث احتجاجات الخبز في عام 1981 والحياة المعاصرة في المغرب من خلال التاريخ الشخصي للمخرجة.

وحصد المخرج السوداني محمد كردفاني على جائزة الحرية عن فيلمه "وداعًا جوليا"، ويمثل فوز الفيلم أهمية كبرى لأنها المرة الأولى التي يتلقى فيها مهرجان كان مشاركة مخرج سوداني؛ وبالتالي فإنها المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم ومخرج من السودان.

وعن فئة الصوت الجديد، فاز المخرج البلجيكي-الكونغولي بالوغي بالجائزة عن فيلمه " النذير"، الذي يحاول فيه استكشاف التقاليد والمعتقدات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتمنح هذه الجائزة للمواهب الناشئة في عالم صناعة السينما.

وتعد هذه الجوائز شهادة صادقة على الجودة الاستثنائية والإبداع للصناع السينمائيين المدعومين من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتعكس التزام المهرجان بإبراز الأصوات التي لم تحظَ بالدعم الكافي مع تركيزها على جلب المواهب الجديدة للمشهد السينمائي على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي عن سعادته بهذا الانجاز قائلاً: "أهنئ الفائزين وفرق الإنتاج الخاصة بهم على هذه الإنجازات المتميزة. إننا سعداء للغاية لأن موهبتهم قد تم تقديرها في مهرجان دولي وعالمي كمهرجان كان السينمائي".

وأضاف التركي: "تُظهر هذه النجاحات في مهرجان كان مدى الإمكانات الهائلة والمواهب في المنطقة. ونتطلع لمضاعفة جهودنا لدعم الأصوات الجديدة ".

الجدير ذكره، بأن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تلتزم بدعم صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم العربي وإفريقيا