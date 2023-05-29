إعدام إرهابيين بحرينيين زعزعا أمن السعودية والبحرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق بحرينيين مدانيين بجرائم إرهابية.

وأوضحت في بيانها أن كلا من جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر (بحرينيي الجنسية)، أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، وتابعة لكيان إرهابي، وتلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، كما قمنا بالتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة العربية السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

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وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين، يوم الاثنين بتاريخ 09 / 11 / 1444هـ بالمنطقة الشرقية.

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدي على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".