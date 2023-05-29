بعد محاولته إنقاذ نجله.. وفاة العميد السهلي غرقا في شاطئ نصف القمر

في قصة جديدة من قصص التضحية، لقي العميد "سالم بن مسلم آل عبيد السهلي" حتفه غرقاً داخل عمق البحر، بعد أن حاول إنقاذ ابنه الصغير حين ممارسته السباحة على شاطئ نصف القمر شرق السعودية.

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القصة التي تعبر عن التضحية، والقيام بدور الأب لحماية ابنه من الغرق، في حين تم الصلاة على العميد سالم السهلي في ‎محافظةالمجمعة بالجامع الكبير، والعزاء بمنزل المرحوم بحي الجامعيين - شارع التويجري.

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وقد توالت الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن الفقيد كان محبباً للجميع، متسماً بالصفات الطيبة والمميزة، وترك خلفة عيونا دامعة وقلوباً مفجوعة.

فيما واسى مواطنون ذوي العميد "سالم السهلي"، في وفاة فقيدهم، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن ينزله الله منزلة الشهداء.