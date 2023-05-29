تشع نوراً.. هكذا بدت الرياض من محطة الفضاء الدولية
اللقطة "خطفها" رائد الفضاء علي القرني
لقطة ساحرة للعاصمة السعودية الرياض، "خطفها" رائد الفضاء علي القرني من محطة الفضاء الدولية، أظهرتها مساء وهي مضاءة وتشع نوراً.
وقال القرني عبر حسابه في "تويتر": لاح لي وجه الرياض في مرايا السحب.. مساكم الله بالخير يا أهل الرياض! هذه صورة التقطناها من محطة الفضاء الدولية للعاصمة".
ولقيت الصورة رواجاً واسعاً في منصات التواصل المختلفة، وتباينت التعليقات وأبيات الشعر محتفين بهذه اللقطة التي علق عليها بعضهم: "الرياض شمعة مضيئة".
الجدير بالذكر أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني كانا انطلقا في 21 مايو إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، وذلك في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".
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