منصة لإيصال عبوات زمزم لمساكن الحجاج.. هذه تفاصيلها

مع توافد الحجاج إلى مكة المكرمة، أطلقت شركة الزمازمة منصة زمزم الإلكترونية، والتي تهدف إلى توفير وإيصال عبوات ماء زمزم لمساكن الحجاج دون انقطاع، من خلال منظومة تقنية ومتابعة للكوادر البشرية المدربة على تفعيلها وفق أعلى معايير الجودة.

وقال نائب المشرف العام على أعمال الموسم بشركة الزمازمةريان زمزمي: "منصة زمزم يتم من خلالها تسجيل جميع مساكن الحجاج واستكمال بياناتها، والتأكد من مطابقة البيانات مع المسار الإلكتروني ومنصة الحج المركزي بوزارة الحج والعمرة، إضافة إلى ترقيم المساكن إلكترونياً، وتُعد المنصة الرسمية لموسم الحج، والتي تثبت توصيل ماء زمزم لمساكن الحجاج، ويتم من خلالها الاطلاع على التقارير والإحصائيات لوتيرة العمل، وتعمل هذه المنصة بوجود الإنترنت وبدونه، بهدف استمرار العمل دون تأخير أو تعطيل".

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وأضاف: "يمر العمل في منصة زمزم بمراحل متعددة، والتي تضمن وصول زمزم لمساكن الحجاج، وتكون البداية بالتسجيل في المنصة مروراً بمركز التحكم وصولاً للمستودع للتجهيز، ونقلها من خلال وسيلة نقل آمنة بالتنسيق بين المشرف على الحجاج وقائد المركبة، وعند الوصول تصل رسالة التأكد فيها كافة المعلومات للمستلم والمسلم عبر أكواد رقمية تسهل وتضمن عملية التوصيل والاستلام، وفي نهاية رحلة التوصيل تكون هناك تقارير كل 8 ساعات يتم الاحتفاظ بها للمتابعة والمراجعة والتدقيق، لتحسين جودة العمل في الأيام التالية، فيما يراقب مسار العمل في المنصة طاقم نسائي متخصص ومؤهل يعمل على مدار الساعة في مركز التحكم والمراقبة بالشركة".

يشار إلى أن شركة الزمازمة تسعى من خلال رؤيتها سقيا قاصدي بيت الله بجودة واحترافية عالية ضمن رسالتها لمواكبة أحدث وسائل التقنية والخبرات، ومن خلال الالتزام بالجودة والتكيف مع المتغيرات بجهود كوادر وطنية احترافية وفق قيم الالتزام، والاعتزاز، والمصداقية، والعمل الجماعي.