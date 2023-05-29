البيئة السعودية تغطي احتياج السوق من المواشي استعداداً للحج

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي، حيث فسحت من تاريخ 1 ذي القعدة حتى يوم 8، حوالي 333 ألف رأس من الأغنام، و10 آلاف رأس من الإبل حتى الآن.

وفي التفاصيل، كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الإرساليات الحيوانية الواردة خلال موسم الحج تأتي من عدة دول، ومن المتوقع وصول أكثر من مليون و500 ألف رأس من المواشي خلال موسم الحج، منها ما يقارب مليون رأس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي وعبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

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وإن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة الأهم هو أن تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، ولذلك تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها لتأمين الإرساليات الحيوانية، حيث على الفور يتم إجراء عمليات الكشف الظاهري والمخبري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الخليف جاهزية خطط إدارة الأسواق والمسالخ في تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي والخضار والفواكه بالعاصمة المقدسة من الناحية الفنية والتشغيلية والتأكد من وفرة المنتجات الحيوانية والزراعية، وذلك استعدادا لموسم الحج، حيث يسعى الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية الموسم وحتى نهايته، وإن ذلك يأتي بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.