السعودية.. الحج تحذر من الحملات الوهمية
توضح طرق الحجز لأداء مناسك الحج
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحجز لأداء مناسك الحجّ يتم فقط عبر المنصّات المعتمدة، مشددة بعدم التجاوب مع حملات الحجّ الوهميّة، مؤكدة أن الحج بدون تصريح مخالفة تستوجب تطبيق النظام.
وأوضحت الوزراة خلال حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الحجز لأداء مناسك الحج من داخل السعودية يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، بينما الحجاج من أوروبا والأميركيتين وأستراليا يمكن لهم الحجز عبر منصة "نسك حج"، فيما الحجز للحجاج من الدول الإسلامية يكون عبر مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل حجاجها.
وأضافت الوزارة: "الراغبون في أداء حج هذا العام 1444هجرية من خارج المملكة، يُمكنكم القدوم فقط عبر تأشيرة الحج، والتي يمكن إصدارها قبل الوصول إلى المملكة، ولا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور "ترانزيت" وغيرها من أداء مناسك الحج".
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