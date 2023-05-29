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الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي عهده يهنئان أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة

قناة العربية
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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

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وقال الملك: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لأردوغان جاء فيها :" بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

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وأعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة.

وأكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة رسميا في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات.

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