رحلة الإياب انطلقت.. رائدا الفضاء السعوديان يعودان إلى الأرض

بعد عشرة أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية، اختتم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض.

وبثت هيئة الفضاء السعودية مقطعاً مصوراً على تويتر، يظهر اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين.

اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية؛ بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 #نحو_الفضاء pic.twitter.com/76NDlrGOyz — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 30, 2023

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وبدأت "دراغون" التي تقل رائدي الفضاء السعوديين وزميليهما الأميركيَّين بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة العودة التي تستغرق نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، معلنة انتهاء المهمة الفضائية "Ax-2" التي أطلقتها السعودية في 22 مايو/أيار الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

وبدأت رحلة انفصال مركبة "دراغون"، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكياً، عن محطة الفضاء الدولية، اليوم الثلاثاء، وتنفذ عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي الهبوط على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح يوم غد الأربعاء.

وداع مؤثر

من جانبها، ودّعت ريانة برناوي أول رائدة فضاء عربية، زملاءها مع اختتام مهمتها العلمية، ووجهت رسالة شكر مؤثرة قطعتها لحظات من الدموع، إلى أفراد الطاقم على تعاونهم ودعمهم للمهمة.

رائدة الفضاء @Astro_Rayyanah

تشاركنا آخر الكلمات من محطة الفضاء الدولية؛ حيث خلدت بداية قصّة نجاح تتسع في تفاصيلها آفاق المستقبل. #نحو_الفضاء pic.twitter.com/tOdEibBTpv — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 30, 2023

واختتم رائدا الفضاء السعوديان، تنفيذ 14 تجربة علمية رائدة ضمن مهمتهما العلمية، على متن محطة الفضاء الدولية، تضمنت ست تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، وأربع تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة في تكنولوجيا استمطار المياه.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، الأحد الماضي، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث استمرت المهمة لمدة 10 أيام.