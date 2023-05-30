هكذا تأهبت مكة المكرمة لموسم الحج

أكملت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لموسم حج هذا العام 1444هجرية. فقد قال المتحدث الرسمي لأمانة مكة المكرمة أسامة الزيتوني لـ"العربية.نت" إن الأمانة انتهت منذ وقت مبكر من وضع خططها وبرامج عملها الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف "حشدت الأمانة كافة طاقاتها البشرية والآلية مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدون والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة استعدادا لتقديم أعلى مستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام، وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة".

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كما أضاف "قامت الأمانة بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددها 13 بلدية و3 بلديات تابعة، إضافة إلى 28 مركز خدمات بالمشاعر المقدسة، وهي موزعة توزيعا جغرافيا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية".

الطاقة البشرية

وقال زيتوني إنه "تم تجنيد 22،000 شخص لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات، حيث بلغ عدد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة 3159 فردا، إضافة إلى 3600 فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، و500 فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين، أما منسوبو مقاول النظافة فيبلغ عددهم أكثر من 14،000 فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى 300 فرد مساندين من الكشافة".

النظافة العامة

وأوضح أنه في مجال النظافة تم تجهيز أحدث المعدات مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، سيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حـــالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما يتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية.

كما أضاف أنه تم دعم المشاعر المقدسة بمراقبين ومشرفين في تلك الفترة، إضافة إلى دعمها أيضاً بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات والقلابات والشيولات وغيرها، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة وفترة تواجد الحجاج.

وأشار إلى تجهيز 110 من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات، والاستفادة من الصناديق الضاغطة البالغ عددها 1070 صندوقا، إضافة إلى 9 تريلات كبيرة ضاغطة، و4 محطات انتقالية، وحوالي 40,000 حاوية بسعة 240 لترا.

التراخيص والامتثال

وقال "أما في مجال التراخيص والامتثال ومراقبة المحلات الغذائية، فقد هيأت الأمانة عددا من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم ومتعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة".

كما تم تجهيز مختبرات حديثة متنقلة وبتقنيات عالية للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع، وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولا بأول ومصادرة المواد التالفة.

وأوضح زيتوني أنه تم وضع خطة عمل ميدانية للرقابة على محلات بيع المواد الغذائية ومنظومة الإعاشة، والمباسط الموسمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، وتنظيم أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية، مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه، ولجنة إزالة التعديات بالمشاعر وغيرها من اللجان المشتركة مع الجهات الرقابية، إضافة إلى الإشراف على تشغيل ونظافة المجازر بالمشاعر المقدسة التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، ووفق أعلى الطاقات التشغيلية خلال الموسم، وهي خمس مجازر في منطقة المعيصم، وتستوعب في مجملها أكثر من 1،020،000 رأس باليوم الواحد.

البلديات الفرعية

وشملت الخطة أيضاً عملية دعم البلديات الفرعية في مجالات النظافة وصحة البيئة، ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية لضمان استمرارية العمل على أكمل وجه، وتضمنت الخطة أيضاً متابعة تشغيل المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مثل الطرق وشبكات الإنارة وصيانة شبكة الأنفاق والجسور ودورات المياه العامة وغيرها من المرافق، حيث يوجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 58 نفقا بطول إجمالي حوالي 35 كلم، وكذلك الجسور البالغ عددها حوالي 71 جسرا بأطوال وتصاميم مختلفة، وشبكات تصريف السيول البالغ طولها 540 كيلومترا تحت الأرض، وشبكات الإنارة التي تضم أكثر من 114,000 برج وعمود، إضافة إلى عدد من مجمعات دورات المياه والحدائق والمرافق العامة، وجميعها تحظى بمتابعة مستمرة من خلال المقاولين المكلفين بتشغيلها لضمان تقديم الخدمات على مستوى عال خلال الموسم وأولاً بأول، كما تم تخصيص فرق فنية لمعالجة البلاغات الواردة عن طريق عمليات الأمانة بشكل سريع.

إضافة إلى تخصيص وحدة للطوارئ وفرق للمساندة متواجدة على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأفراد والمعدات لمواجهة الحالات الطارئة كالحرائق والانهيارات والأمطار وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من خلال ضباط الاتصال بالأمانة.