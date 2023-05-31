السعودية.. إحباط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضعة للتداول الطبي
كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (4.094.950) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض، وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، ومواطن.
كما جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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