إنشاء صندوق عقاري بقيمة 500 مليون ريال بمدينة جدة

ضمن البرامج المصاحبة للمعرض السعودي للتطوير و التمليك العقاري، والمقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات في الفترة من 28-31 مايو و في خطوة استراتيجية لدعم السوق العقاري بألف وحدة عقارية قامت شركة إقناع العقارية وشركة إتقان كابيتال بتوقيع اتفاقية لإنشاء صندوق عقاري بقيمة (500.000.000) خمسمائة مليون ريال بمدينة جدة، وتهدف هذه الخطوة لاستكمال العلاقة الاستراتيجية بين إقناع العقارية التي ستتولى تقديم خدمات التطوير والإشراف على المشروع، و إتقان كابيتال التي ستتولى مهمة إدارة الصندوق من حيث ترتيب عملية الهيكلة المالية للمشروع وإنشاء الصندوق العقاري وإدارة النقد الخاص بالصندوق والإشراف المباشر على أدائه، ويعتبر هذا الصندوق أحد أكبر صناديق الاستثمار العقارية التي تعتزم الشركتان إطلاقها خلال الفترة الحالية.

وقال محمد المغربي، المدير التنفيذي لإقناع العقارية: إن المشروع سيضخ المزيد من الوحدات السكنية في جدة، وسيقدم بيئة سكنية تجارية وفق أسلوب حديث يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 .

مادة اعلانية

وأضاف أن متانة الاقتصاد السعودي والنمو العقاري في ظل التشريعات الحكومية وفق الرؤية المباركة يعطي مؤشرات إيجابية على ازدياد الطلب على هذا النوع من المنتجات العقارية مما يدفعنا إلى تطوير منتجات جديدة في باقة متكاملة من حلول التطوير العقاري في المملكة، بما في ذلك حلول التصميم والبناء وتطوير المشروعات السكنية والتجارية وتشغيلها.

وثمن سامي الأنصاري بهذه الخطوة، حيث تعتبر هامة بالنسبة لطرفي الاتفاق لبناء علاقة استراتيجية بينهما فيما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية المستقبلية والتي تقوم فيها إتقان كابيتال بترتيب عملية الهيكلة المالية للمشروعات وإنشاء الصندوق العقاري المرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية وإدارة النقد الخاص بالصندوق والإشراف المباشر على أدائه، كما تقوم. إقناع العقارية بتطوير المشروعات العقارية والإشراف عليها.

كما أشاد الأنصاري بسمعة وخبرة إقناع العقارية في التطوير العقاري في المملكة حيث تعتبر من المطورين العقاريين السعوديين المتميزين ولديها طاقم عمل مؤهل وذو خبرة في السوق السعودي مدعوماً بقائمة ملاك ذوي باع طويل في المجال العقاري والتجاري في المملكة.