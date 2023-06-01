"سار": قطارا "الحرمين" و"المشاعر" جاهزان لضيوف الرحمن

كشفت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عن جاهزية قطار "الحرمين السريع" وقطار "المشاعر المقدسة" لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، بكل سهولة ويسر.
وأكدت "سار" تسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم، حيث يربط الحرمين الشريفين ببعضهما مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.
كما أشارت إلى جاهزية قطار المشاعر واكتمال عمليات الصيانة الوقائية واختبار القطارات والمحطات، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، لضمان تشغيله وانطلاق رحلاته ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، لافتة إلى أنه ينتظر أن يجري قطار المشاعر المقدسة أكثر من ألفي رحلة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بين تسع محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى عبر 17 قطاراً.
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