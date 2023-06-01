وزير الخارجية السعودي بحث مع لافروف التطورات بالمنطقة والأزمة في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التطورات بالمنطقة والأزمة في أوكرانيا وذلك على هامش اجتماع بريكس بجنوب أفريقيا.

وشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لأصدقاء "مجموعة بريكس" تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة"، والمقرر عقده يومي 1 و2 يونيو 2023م، في مدينة كيب تاون، وذلك بحضور عددٍ من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

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ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

يأتي ذلك في إطار الخطوات العملية للنظر في عضوية المملكة العربية السعودي في منظمة "بريكس" التي تضم كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن هناك بعض المرشحين الأقوياء للغاية لعضوية "بريكس"، من بينهم المملكة العربية السعودية، وتابع: "نحن نؤيد ترشيحهم دون قيد أو شرط، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية وضع المعايير والشروط لقبول الأعضاء الجدد".

وكان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قد كشف في وقت سابق أن وزير الخارجية سيرجي لافروف يخطط على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس" لعقد لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية .

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه تتم مناقشة موضوع توسيع "بريكس" منذ فترة محددة من الوقت.

وتابع: "هذه ليست اللحظة التي يمكن التحدث فيها عن مرشحين معينين، ويعقد الوزيران لقاء على هامش الاجتماعات، وحسب معلوماتي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان موجود هنا أيضا في كيب تاون، ومن المقرر عقد اجتماع له مع لافروف".