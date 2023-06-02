السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ "الربع الخالي" من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 100.240 كلغ من مادة "الحشيش"، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفاء "الحشيش" داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.

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وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي 00966114208417 مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.