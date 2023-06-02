اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
U.S. Secretary of State Antony Blinken testifies during a Senate Appropriations Committee hearing titled A Review of the President’s Fiscal Year 2024 Budget Request: Investing in U.S. Security and Competitiveness, and the Path Ahead for the U.S.-China Relationship on Capitol Hill in Washington, U.S., May 16, 2023. REUTERS/Elizabeth Frantz
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن

بلينكن يزور السعودية في 6 يونيو لعقد اجتماعات اقتصادية وأمنية

الخارجية الأميركية: بلينكن سيبحث بالرياض التعاون الاستراتيجي في القضايا الإقليمية والثنائية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الوزير أنطوني بلينكن سيزور السعودية في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو الجاري لعقد اجتماعات تركز على العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، فضلاً عن القضايا على الساحة العالمية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الزيارة ستشمل عقد اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الأمن والتكامل في الشرق الأوسط.

مادة اعلانية
السعودية: حريصون على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة "بريكس" السعودية السعودية: حريصون على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة "بريكس"

وأشار البيان إلى أن بلينكن من المقرر أيضاً أن يستضيف بصورة مشتركة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اجتماعاً حول تنظيم داعش يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها إلى المملكة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن في صيف العام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف عن وثائقَ سرية مسربة: إيران تجهز لهجمات جديدة ضد أميركا واشنطن بوست تكشف عن وثائقَ سرية مسربة: إيران تجهز لهجمات جديدة ضد أميركا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط