اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قدوم أحد الحجاج العراقيين
قدوم أحد الحجاج العراقيين
موسم الحج

جمرك جديدة عرعر يستقبل أولى طلائع الحجاج العراقيين

تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام

العربية.نت - كوثر الرمضان
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقبل جمرك جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الجمعة، أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية العراق الشقيق، وذلك بإمكانيات متكاملة تركز على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

خدمة الحجاج في المنفذ
خدمة الحجاج في المنفذ

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر في منفذ جديدة عرعر، عبر منظومة من الخدمات الجمركية التي تُسهم في تيسير إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، مما يُسهم في جودة الخدمات المقدمة.

مشاهد مبهرة لقافلة إبل تسير وسط ثلوج حائل السعودية مشاهد مبهرة لقافلة إبل تسير وسط ثلوج حائل
مادة اعلانية

وأشارت الهيئة أنها تسعى من خلال خطتها التشغيلية في موسم الحج وعبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية إلى تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين، وبما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، والتي شرّفها وأكرمها المولى عز وجل باحتضان أطهر وأقدس البقاع على وجه الأرض.

خدمات متكاملة
خدمات متكاملة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟ سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط