جمرك جديدة عرعر يستقبل أولى طلائع الحجاج العراقيين

استقبل جمرك جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الجمعة، أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية العراق الشقيق، وذلك بإمكانيات متكاملة تركز على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر في منفذ جديدة عرعر، عبر منظومة من الخدمات الجمركية التي تُسهم في تيسير إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، مما يُسهم في جودة الخدمات المقدمة.

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وأشارت الهيئة أنها تسعى من خلال خطتها التشغيلية في موسم الحج وعبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية إلى تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين، وبما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، والتي شرّفها وأكرمها المولى عز وجل باحتضان أطهر وأقدس البقاع على وجه الأرض.