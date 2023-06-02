حضن أب سعودي بعد تخرج ابنته يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أشاد رواد مواقع التواصل بهذا المقطع الذي يعبر عن الفخر والحب والحنان
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في مشهد يظهر حنان الأب وفخره بابنته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لأب يحتضن ابنته عقب حفل تخرجها، وهي تبادل والدها المسن نفس المشاعر، وهو جالس على كرسي الاحتفال، وبيدها باقة ورد.
وأشاد رواد مواقع التواصل بهذا المقطع الذي يعبر عن الفخر والحب والحنان، وقال أحد المغردين: "كبار السن من الآباء عظماء، والبنت تشبب الأب مهما كبر بالسن.
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وأضاف آخر: "الأبُ هو القوةُ في قوةِ ابنتِه، والثباتُ في ثباتِها، والداعمُ في كلِّ خطوةٍ تخطوها، يضمُّها بكلِّ حبٍّ، ويدفعها بكل دفءٍ، هو الحبيب الذي يُفتَقَد، هو الفقدُ إذا فُقِد".
هذا وتشهد الجامعات والمعاهد الصناعية والكليات والمدارس السعودية حاليا تخريج طلابها وطالباتها مع قرب انتهاء العام الدراسي.
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