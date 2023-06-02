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قافلة الإبل وسط البردية
قافلة الإبل وسط البردية

مشاهد مبهرة لقافلة إبل تسير وسط ثلوج حائل

منظر مهيب للون رمال الصحراء مع لون الجمال والثلوج البيضاء

العربية.نت - نادية الفواز
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في مسيرة قوافل الإبل وسط الثلوج لغة جمالية فريدة من نوعها، جسدتها عظمة الخالق في عظيم صنعه وقدرته، حتى استطاعت سفينة الصحراء أن تتواءم مع مختلف أشكال الطقس، في الوقت الذي خطف فيه المصور السعودي "بندر الحواس" صوراً لمسيرة قوافل من الإبل في بردية منطقة حائل خلال الحالة الجوية الأيام الماضية.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال: أنا متابع للطقس وتأثير الأمطار على الطبيعة داخل السعودية، على الرغم من أني من سكان القصيم، إلا حين بدأ المنخفض الجوي على الشمال الغربي من السعودية، وتحديداً على منطقة تبوك يوم الأحد الماضي، على الفور قمتُ بمتابعة الحالة الجوية، وبعد أن تقدمت الحالة إلى جنوب المملكة وعلى حائل والقصيم، نزلتُ إلى الجنوب حتى أحصل على لقطات مميزة لمسيرة الجمال وسط الثلوج "البردية" مما أضفى على مسيرتي في مجال التصوير والتي دامت أكثر من ١٣ عاما لوحات جديدة ولقطات رائعة، استطعتُ من خلالها أن أنقل الواقع عبر عدستي من خلال التصوير الجوي والأرضي، وتم أخذ اللقطات من غرب منطقة حائل، وتحديداً بالقرب من قرية فيضة بن سويلم.

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وتابع المصور بندر: المنظر جميل جداً يسلب الألباب حين اكتست الأرض بالبياض، ووجود الإبل نكهة خاصة بعد وصول درجة الحرارة إلى ١٣ درجة مئوية، مما زاد المقطع جمالاً بحركة الجمال وسط الثلوج في منظر مهيب للون رمال الصحراء مع لون الجمال والثلوج البيضاء.

من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف وحائل والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ونجران وعسير والباحة والشمالية وجازان.

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