اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أم رجوة وجيل بايدن

شاهد.. أم العروس رجوة تخطف الأنظار بفستانها وحوارها مع جيل بايدن

تفاعل نشطاء مع الفيديو، مرجحين أن زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أن الفستانين نفس اللون

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لفتت لقطة مثيرة الأنظار وسط زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة آل سيف، الذي تحدث عنه العالم أجمع.

وتمثلت اللقطة في حديث دار بين والدة رجوة آل سيف وزوجة الرئيس الأميركي جو بايدن التي حضرت الحفل.

من 2
(2 صور)
مادة اعلانية

ولفتت جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي ووالدة العروس رجوة آل سيف خلال زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار، ويبدو أن زوجة بايدن أبدت إعجابها بفستان أم العروس

.

وتفاعل نشطاء مع لقاء أم رجوة وجيل بايدن، مرجحين أن زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أن الفستانين نفس اللون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟ سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط