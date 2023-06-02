شاهد.. أم العروس رجوة تخطف الأنظار بفستانها وحوارها مع جيل بايدن
تفاعل نشطاء مع الفيديو، مرجحين أن زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أن الفستانين نفس اللون
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لفتت لقطة مثيرة الأنظار وسط زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة آل سيف، الذي تحدث عنه العالم أجمع.
وتمثلت اللقطة في حديث دار بين والدة رجوة آل سيف وزوجة الرئيس الأميركي جو بايدن التي حضرت الحفل.
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ولفتت جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي ووالدة العروس رجوة آل سيف خلال زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار، ويبدو أن زوجة بايدن أبدت إعجابها بفستان أم العروس
.
وتفاعل نشطاء مع لقاء أم رجوة وجيل بايدن، مرجحين أن زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أن الفستانين نفس اللون.
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