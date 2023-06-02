وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماع "بريكس"
الأمير فيصل بن فرحان بحث مع حسين أمير عبداللهيان متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وعبّر الجانبان خلال اللقاء عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير السعودية لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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