17 مدينة ومنطقة تعيش أجواء الترفيه حتى نهاية سبتمبر المقبل

تستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم الجمعة، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، لتصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

وفي تصريح له قال آل الشيخ إن "جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض".

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وأضاف: "تعمل الهيئة من خلال فعاليات جولة المملكة 2023 على منح الفرص للقطاع الخاص في المناطق والمدن التي ستزورها، في تعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق الأثر الاجتماعي من الحراك الترفيهي الذي ستعيشه مدن ومناطق" مؤكداً أن شابات وشباب المملكة سيكون لهم الدور الأكبر في صناعة البهجة بتنظيم تلك الأحداث حيث ستكسبهم الفعاليات الخبرة والمعرفة، وتزيد من مساهمتهم في قطاع الترفيه الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في مملكتنا الغالية.

واختتم آل الشيخ تصريحه بتوجيه شكره الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية على دعمهم الدائم واللا محدود لقطاع الترفيه وجميع قطاعات الدولة.

يذكر أن جولة المملكة 2023 تعد واحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار المملكة. وضمن الفعاليات التي ينتظرها الجمهور اليوم الجمعة حفلة غنائية تقام على مركز الملك عبدالعزيز الحضاري في الباحة للفنان أصيل أبوبكر سالم، والفنان الشاب رامي عبدالله. فيما تواصل فعاليات المسرحية الكوميدية المصرية "حتى لا يطير الدكان" على مسرح النادي الأدبي الثقافي في حائل.