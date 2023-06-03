الاتحاد السعودي: تتويج سيدات المبارزة بختام الموسم الرياضي
شارك فيها 170 لاعبة من 17 نادياً
اختتم الاتحاد السعودي للمبارزة اليوم، الموسم الرياضي 1444هـ ببطولة المملكة للمبارزة (الجولة الماسية) للسيدات للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه) تحت 15 عاما وفوق 15 عاما، بعد أن توج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، ولبنى العمير عضو مجلس الإدارة، الفائزات في البطولة التي شارك فيها 170 لاعبة من 17 نادياً، وذلك في الصالة الرياضية بإستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وحققت لمار أرسلان (الهدى) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه تحت 15 عاما، وحلت دانة السعيد (الشباب) ثانيا، ووتين الطوخي (الهدى) ثالثا.
وفي منافسات سلاح الشيش تحت 15 عاما، حصلت أناهيد الخيبري (الشباب) على الميدالية الذهبية، وجاءت الجوهرة المري (النهضة) في المركز الثاني، وجنان الطاهر (النهضة) ثالثا.
ونالت فوزية الخيبري (الشباب) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه فوق 15 عاما، وحلت شوق الجزار (الأهلي) ثانيا، وضي العميري (النهضة) ثالثا.
وانتزعت انتونيا كارولينا (النصر) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش فوق 15 عاما، وجاءت آيه عمار (الهلال) في المركز الثاني، ولميد المري (النهضة) ثالثا.
وتوجت تلين القضماني (الشباب) بذهبية سلاح السايبر تحت 15 عاما، وحلت ظلال عبدالرحمن (الشباب) ثانيا، ولولو البقمي (عكاظ ) ثالثا.
فيما حصلت الحسناء الحماد (الهلال) على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر فوق 15 عاما، وجاءت ربى المصري (الشباب) في المركز الثاني، ودانة القحطاني (الشباب) ثالثا.
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