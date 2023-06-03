اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مخالفات جديدة في السعودية
صورة نشرتها إدارة المرور لعدد من المخالفات التي سيتم رصدها إلكترونياً

المرور السعودي: بدء رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً اعتباراً من الأحد

من ضمن هذه المخالفات "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكّرت الإدارة العامة للمرور في السعودية، اليوم السبت، بأنها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد الرصد الإلكتروني لـ7 مخالفات جديدة.

الاتحاد السعودي: تتويج سيدات المبارزة بختام الموسم الرياضي  السعودية الاتحاد السعودي: تتويج سيدات المبارزة بختام الموسم الرياضي 

وأوضحت "المرور"، عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن هذه المخالفات تشمل "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وتنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكانٍ غير مخصّص للوقوف، وتجاوز محطات قياس الوزن والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها".

مادة اعلانية

وشددت على أن هذه المخالفات تعتبر من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبراء يكشفون أسباب تفاقم ظاهرة السرقة في باريس.. ما هي؟ خبراء يكشفون أسباب تفاقم ظاهرة السرقة في باريس.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط