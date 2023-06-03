المرور السعودي: بدء رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً اعتباراً من الأحد
من ضمن هذه المخالفات "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة
ذكّرت الإدارة العامة للمرور في السعودية، اليوم السبت، بأنها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد الرصد الإلكتروني لـ7 مخالفات جديدة.
البدء برصد (7) مخالفات مرورية إلكترونيًا .. اعتبارًا من الأحد المقبل.#المرور_السعودي pic.twitter.com/M0bAtvDbwv— المرور السعودي (@eMoroor) May 28, 2023
وأوضحت "المرور"، عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن هذه المخالفات تشمل "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وتنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكانٍ غير مخصّص للوقوف، وتجاوز محطات قياس الوزن والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها".
وشددت على أن هذه المخالفات تعتبر من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.
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