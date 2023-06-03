هيئة التراث السعودية تكتشف "الحقون".. سادس أقدم نقش عربي

كشفت هيئة التراث عن اكتشاف وتوثيق نقش عربي مبكر، يقع في جبل الحقون بمنطقة حمى الثقافية في نجران، وذلك ضمن أعمال المسح التي تُجريها.

وأوضحت أن النقش التذكاري لكعب بن عمرو بن عبد مناة، الذي سجّله وختَمه بتاريخ تنفيذه وفقاً للتقويم النبطي، وذلك باستخدام أسـلوب الرموز النبطية ذات القيم العددية.

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وأضافت أن تاريخ هذا النقش يشير إلى أن صاحبه كان تاجراً مارّاً بهذا الطريق قاصداً موطنَه في شمال غرب الجزيرة العربية، مبينة أن قواعد التاريخ بينت أن سنة 380 بتقويم بصري تعادل سنة 485م، وذلك بعد إضافة 105 سنوات.

ويسبق هذا النقش المكتشَف من ناحية التاريخ عدة نقوش منها 3 في محافظة العُلا وهي: نقش رقوش سنة 267م، ونقش قرح "المابيات" 280م، ونقش ذي آل بن زريق 312م، كما يسبقه نقشٌ آخر في نجران وهو نقش ثوبن 469م.

ويُعدّ هذا الاكتشاف إضافةً علمية في سجل الكتابات العربية المبكرة في جنوب الجزيرة العربية، خاصة من زاوية تأكيد أن حلقات تطوّر الكتابة العربية شملت جنوب الجزيرة، وليس شمالها الذي شهد تسجيل أغلب النقوش العربية المبكرة.