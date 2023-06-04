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الجاني بعد القبض عليه

السعودية.. توقيف شخص أساء لـ"منطقة" على مواقع التواصل

العربية.نت - نادية الفواز
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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لإساءته لإحدى المناطق خلال مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشره محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أمر بالقبض على المذكور، حيث صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن القرار صدر بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن واقعة الإساءة والتمييز الطائفي لهذا الشخص، والذي استمر في نشر محتويات بمنصات أخرى.

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وأضاف أن الأمر الصادر عن النائب العام تضمن إحالته إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتحريك دعوى جزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

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