مخبأ ولا أغرب في السعودية… تدخله من "باب الثلاجة"!

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في طريقة ولا أغرب، تخفى عدد من العمالة الوافدة في السعودية في مستودع يتم الدخول إليه من باب ثلاجة.
وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أمس السبت، أن فرقه وخلال قيامها بجولاتها الاعتيادية في منطقة الرياض ضبطت المخالفين.
أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 3, 2023
ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
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وأظهر مقطع مصور نشره البرنامج على حسابه في تويتر، المخبأ وباب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول، مشيرة إلى أنها كشفت الحيلة وأحالتهم إلى الجهات المختصة.
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