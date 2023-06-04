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صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

مخبأ ولا أغرب في السعودية… تدخله من "باب الثلاجة"!

دبي - العربية.نت
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في طريقة ولا أغرب، تخفى عدد من العمالة الوافدة في السعودية في مستودع يتم الدخول إليه من باب ثلاجة.

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أمس السبت، أن فرقه وخلال قيامها بجولاتها الاعتيادية في منطقة الرياض ضبطت المخالفين.

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وأظهر مقطع مصور نشره البرنامج على حسابه في تويتر، المخبأ وباب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول، مشيرة إلى أنها كشفت الحيلة وأحالتهم إلى الجهات المختصة.

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