مسن سعودي لم ينم منذ 40 عاماً.. "لست مريضاً ولا مجنوناً"

"لست مريضاً نفسياً ولا مجنوناً ولا مسحوراً، لكنني شخص لا ينام كبقية البشر".. بهذه الكلمات وصف مسن سعودي معاناته مع عدم قدرته على النوم لمدة بلغت 40 عاماً متواصلة.
فقد كشف سعود بن محمد الغامدي البالغ 70 عاماً، لبرنامج "MBC في أسبوع" أنه توجه إلى المستشفيات وعدد من المشايخ لمعرفة سبب حالته.
ماهي قصة الرجل الذي لم ينام منذ 30 عاما !؟— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 3, 2023
التفاصيل في هذا اللقاء#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/cSez02OqQD
وبحسب روايته، توجه الغامدي إلى أحد المستشفيات حيث وصف له الأطباء علاجاً، لافتاً إلى أن الوضع لم يتغير رغم ذلك، إذ ظل يعاني من عدم الارتياح والقلق.
اكتئاب نفسي
وقال إن الأطباء شخصوا حالته بأنه اكتئاب نفسي.
بعد ذلك، توجه إلى عدد من الشيوخ لبحث حالته دون أي تطور، مشيراً إلى أنه رغم ما يمر به من معاناة فإنه يتمتع بحياة طيبة ويمارس أعماله.
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