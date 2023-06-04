3 فرق سعودية من برنامج الفورمولا1 في المدارس تغادر لسنغافورة

تمكّنت 3 فرق مشاركة في برنامج فورمولا 1 في المدارس، والذي يقيمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) من التأهل للمسابقة الدولية التي ستقام في سنغافورة، بعد جولات عدة من المنافسة المحلية التي أقيمت على مستوى المملكة بمشاركة 200 طالب من 50 مدرسة قادمين من 5 مدن سعودية، كما أُعلن خلال الحفل الختامي مساء يوم الجمعة الذي أقيم في القاعة الكبرى بمركز "إثراء" عن الاستعدادت للبطولة الدولية وكيفية تهيئة الطلبة لذلك، بما يتواكب مع معايير الفورمولا 1 العالمية الذي ستتنافس بها أكثر من 55 دولة حول العالم.

بناء وتطوير

واستهل مدير المركز عبدالله الراشد الحفل بكلمة قدّمها للطلبة وكافة الحضور، مؤكدًا على دور "إثراء" في دعم المواهب الوطنية ومشاركتهم في المحافل الدولية، من خلال دعم الطلاب الشغوفين بالتصميم الهندسي بهدف النهوض بهم أكاديميًا وتقنيًا، موجهًا حديثه للطلبة بأن جميع من شاركوا في هذه المنافسات فائزين، إذ يحركهم شغف الإبداع، وطاقة الانتماء وحب الوطن، الذي منحهم فرصة المشاركة باسمه، لرفع رايته خفاقة في المحافل العالمية.

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إعداد الطلبة

كما أوضح الراشد المراحل الذي شهدها برنامج الفورمولا1 في المدارس قائلًا: "نعوّل الكثير على أبناء وبنات المملكة في مواصلة التميّز، من تصميم وتصنيع وتسويق وقيادة السيارات من حلبة إثراء، إلى قيادة مستقبل الشغف والإبداع في المملكة والعالم"، فيما أوضح مؤسس ورئيس فورمولا1 في المدارس اندرو دينفورد أن "ما أحرزه الطلبة بعد الانتهاء من تدريبهم ينّم عن القدرات والإمكانات المقدمة إليهم، حيث تابعنا كافة التفاصيل لبحوثهم وتصاميمهم ومراحل الدقة في العمل وفقًا لأسس الفورمولا1 في المدارس عالميًا، إذ يمنح المشاركون فرصة التأهل إلى التصفيات العالمية في سنغافورة، وهنا أؤكد أن ما قدمه الطلبة السعوديون مدهش ومتقن سواءً في الأدوات والمعامل والمختبرات التي تم تجهيزها لتدريب الطلبة وصولًا إلى لحظة إعلان النتائج والتأهب للمرحلة المقبلة".

3 فرق إلى سنغافورة

ومع بدء العد التنازلي للحفل وبحضور الطلبة وذويهم، أعلن "إثراء" أسماء الثلاث فرق التي ستغادر أراضي المملكة في سبتمبر2023 رافعين راية الفوز محليًا لترفرف دوليًا، إذ حصد فريق "شاهين" من مدينة الظهران على المركز الأول ويليه فريق "أوركس" ويأتي في المركز الثالث فريق "عبية"، ووسط الفرحة التي غمرت المشاركين كافة تجوّل العديد من كبار الزوّار داخل أروقة القاعة الكبرى في إثراء للتعرف على مشاركات الطلبة وما أحرزه البرنامج من تقدم علمي لافت وشغف واعد يسهم في تغذية منابت الإبداع ويعزز مسارات الابتكار.

نظرة مستقبلية

وعلى هامش الحفل الختامي، استضاف البرنامج سائق سيارات سباق لُقّب بـ «البوصلة البشرية»، ومن أبرز الأسماء العربية في بطولة الشرق الأوسط للراليات مبارك الهاجري، الذي كشف كيفية إحراز البطولات، وما يشهده الجيل الحالي من تقدم ملحوظ في المشاركة بأنواع الرياضات، منوهًا في معرض حديثه إلى الفرصة الثرية التي قدمها مركز إثراء للطلبة ليكونوا أبطالا عالميين قادرين على غمار التحدي، مشيرًا إلى أن مطبخ الصناعة للفورمولا 1 سيكون في المملكة العربية السعودية، فالجيل يبدو جاهزًا ومتأهبًا في ظل توفّر بيئة مواكبة للمستجدات لأنواع تلك الرياضات سواء في تصميم أدواتها أو ممارستها كرياضة، ومع رؤية 2030 سيكون الفائز في الفورمولا 1 العالمية سعوديا، عطفًا على الجهود والإنجازات القادرة على ربط القدرات بالمستقبل.

فيما شاركت سائقة سباقات سيارات ودراجات نارية دانة عقيل في جلسة حوارية أظهرت خلالها تجربة السباقات المختلفة والتحديات التي تحيط بها للوصول إلى الهدف، وفق منهجيات معينة وعوامل تساعد على التطور والنمو، منوهةً في الوقت ذاته إلى الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، إلى جانب فعاليات صاحبت البرنامج على مدى 4 أيام.