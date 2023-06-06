افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض اليوم

تفتتح اليوم الثلاثاء بالرياض السفارة الإيرانية بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.

الافتتاح يأتي بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

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وكان مصدر دبلوماسي في الرياض، أفاد بأن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري غدا عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 غرينتش) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

أتت تلك الخطوة بعدما عينت طهران الشهر الماضي، الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة. ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

كما جاءت بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.