مشاهد تخطف الأنظار للتنوع الجغرافي في السعودية

بجمال الشواطئ الزرقاء والمناظر الخلابة للعديد من مواقع السعودية استطاع مصور سعودي أن يوثق التعددية الجمالية لمواقع مختلفة في السعودية، ليؤكد التنوع الجغرافي في السعودية.

وفي حديث المصور محمد أبا حسين لـ"العربية.نت" يقول: من خلال رحلاتي لاستكشاف طبيعة السعودية، التي تزخر بالتنوع الجغرافي، تم التقاط حزمة من الصور لمناطق مختلفة، منها منطقة بجدة تبوك، وصخرة الفيل في العلا، وشواطئ نيوم، ووادي الديسة في تبوك، ومنطقة القوس في العلا، والجبال المحيطة بالديسة، ومنطقة العلا، وجبال القهر (زهوان) في محافظة جازان، وعلقان في محافظة تبوك، ومنطقة الغراميل في العلا.













نيوم العلا تبوك العلا (2) الديسة Al-Garamil 2 Elephent Rock

مادة اعلانية

وأضاف: أحببت أن أظهر بعض الأماكن الفريدة التي تزخر بها مملكتنا الغالية، حيث تبدو وكأنها في كوكب آخر، نظير ما تحمله من مزايا، ففي العلا تتميز بوجود العديد من الصخور المنحوته والأقواس العجيبة، إضافة إلى وجود منطقة الغراميل التي تتميز بالتكوينات الصخرية الغريبة، وتنفر بوجود صخرة الفيل ومنطقة القوس والتي تعد من أشهر الوجهات السياحية في العلا.

وقال: وفي تبوك، هناك الطبيعة الساحرة وتاريخ غني، حيث تحتوي على الأودية الجَميلة التي تلَامس الجبَال والشواطئ الساحرة على ضفاف البحر الأحمر، ويظهر في نيوم الجمال غير المكتشف لشواطئ نيوم النقية، فهي واحدة من أجمل شواطئ البحر الأحمر، وتعد من أهم مراكز نمو الأسماك فيها، لما تحتويه من الشعب المرجانية، حيث تعتبر هذه الشواطئ نقطة البداية لمشروع البحر الأحمر الذي يعتبر أحد أضخم المشاريع في الشمال الغربي للسعودية.

وتابع: وفي وادي الديسة.. الذي يعتبر من المعالم السياحية لمدينة تبوك وأحد المرتكزات الطبيعية لمنطقة نيوم، ويقع على بعد ساعتين بالسيارة جنوب غرب مدينة تبوك، ويتميز الوادي بكثرة جداول المياه وأشجار النخيل واأاعشاب البريه. وفي جبال القهر (زهوان) وهي سلسلة جبال تقع في محافظة الريث في جازان؛ تتميز بمناظر جمالية آسرة محتضنة عددًا من المدن والقرى تعود سكانها العيش في تلك التضاريس الوعرة، بل وتعايشوا مع طبيعتها.

وأضاف: "وفي منطقة الغراميل: تتميز باحتوائها على صخور بتضاريس غريبة وعجيبة تلهم السياح والمصورين بأشكالها الغريبة والفريدة التي تكونت بفعل الرياح على مدى عصور زمنية قديمة، حيث يصل بعض تلك الصخور إلى ١٢ مترا.

وختم حديثه مؤكدا على دور المصور السعودي في نقل جماليات الطبيعة في وطنه للعالم لتكون رسالة جمال تعبر عن ما تضمه المملكة من مواقع سياحية تخطف الأنظار.