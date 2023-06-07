إرشاد أكثر من 248 ألف حاج لمساكنهم في مكة المكرمة

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة، عن التمكن من إرشاد 4412 حافلة تنقل أكثر من 248 ألف حاج، وإيصالهم إلى مساكنهم بالعاصمة المقدسة خلال الفترة من 1 - 15 ذي القعدة وذلك ضمن أعمال موسم الحج للعام 1444هـ .

وأوضح مدير عام المركز عبدالله سندي، أن المركز تمكن من إرشاد حافلات ضيوف الرحمن بواسطة مرشدين مدربين تم دعمهم بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة التي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة بالوقت المحدد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات أطلقها المركز منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن.

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وأكد سندي أن المركز استقبل وأرشد 248.634 حاجا تنقلهم 4412 حافلة، منهم 68.903 حجاج تنقلهم 1707 حافلات قادمين من مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى 179.731 حاجا عبر 2705 حافلات قادمين من المدينة المنورة، بمعدل يصل إلى أكثر من 900 حافلة يومياً.

وأضاف أن المركز يواصل أعماله تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف وبمشاركة من النقابة العامة للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة في استقبال وإرشاد حافلات ضيوف الرحمن بمنظومة تقنية وبكوادر وطنية مدربة تسهم في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج، وذلك عبر مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعته لحظة الانطلاق وحتى الوصول، عبر شاشات ذكية في مركز المتابعة والتحكم من خلال منصة "أرشدني" للتأكد من سلامة وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة حفظهم الله، ووزير الحج والعمرة ونائبه وكافة مسؤولي الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.