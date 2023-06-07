أسبوع دولي للحرف اليدوية.. بتوقيع هيئة التراث السعودية

انطلقت فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) الذي تنظمه هيئة التراث خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو، وذلك بحفل أقيم مساء اليوم في واجهة الرياض، برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وحضور نائب وزير الثقافة حامد فايز، و الدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وجمع من الخبراء والحرفيين المحليين والعرب والعالميين.

وأشار نائب وزير الثقافة، أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية، من المناسبات المهمة التي تدعمها وزارة الثقافة وهيئة التراث، لما له من دور مهم في تسليط الضوء على العمل الإبداعي للحرفيين والحرفيات، والتعريف بالتراث الغني للمملكة، وتوفير منصة لعرض المهارات والإبداعات الحرفية، مؤكداً أهمية الحرف اليدوية بوصفها مشروعاً اقتصادياً ثقافياً مهماً، وعاملاً لإيجاد فرص العمل والاستثمار، بالإضافة إلى دورها في حفظ الموروث الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية.

مادة اعلانية

وتضمن حفل الافتتاح أغنية خاصة بالمناسبة، وفيلماً وثائقياً عن عراقة الحرف القديمة، وقصة الحِرف اليدوية المتوارثة منذ مئات السنين، التي تعبر عن ثقافة المملكة وتنوع تراثها، وجمال تلك الحرف.

ويقام الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) على مساحة 18 ألف متر مربع في واجهة الرياض، في تصميم مستوحى من الإرث والطراز المعماري التراثي، يقدم فيه الحرفيون أعمالهم ويبيعونها في 11 قسماً، هي المشغولات المعدنية، والنسيجية، والنخيلية، والجلدية، والخشبية، والفخارية، وحرف التجليد والتذهيب، وحرف الحلي والمجوهرات، والمشغولات المطرزة، والحرف اليدوية الداعمة.

ويصاحب "الأسبوع" معرض حرفي، إلى جانب جناح لعام الشِعر العربي 2023، كما تقيم هيئة التراث قرية لفنون الحِرف، تحتضن مجسمات جمالية حرفية ممزوجة بأعمال فنية. كما يخصص منطقة للطفل، وورش عمل بأدوات تطبيقية متكاملة، وأنشطة تفاعلية للأطفال، تجذب الأطفال واليافعين لاستكشاف التراث والحرف اليدوية.

يشار إلى أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية يفتح أبوابه للزوار طيلة سبعة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو من الساعة 2 إلى الساعة 10 مساءً.